Москва, , 11:25 — REGNUM В России те, кто зарабатывает меньше 20 тыс. рублей, скорее всего, будут освобождены от НДФЛ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

«Российское правительство разрабатывает варианты антикризисных мер, — сказал он. — В их число обязательно будет включено снижение налогов для нуждающихся слоев населения. На деле истинная суть идеи будет состоять в повышении размера налогов для граждан. В очередной раз, как ни парадоксально, экономический рост в стране планируется поднимать именно таким образом».

Как полагает юрист, снижение налогов для нуждающихся оплатят и компенсируют те, кто получает больше.

«В 2022 году ожидается появление новой шкалы для выравнивания уровней доходности населения, — заметил он. — Скорее всего, те, кто зарабатывает меньше 20 тыс. рублей, будут освобождены от НДФЛ, а вот с дохода свыше 5 млн рублей налог могут поднять до 20%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России подоходный налог через бухгалтерию по месту работы платят 51% жителей.