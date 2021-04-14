Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области 15 педагогов сразятся за звание «Учитель года-2021». Всего в оргкомитет поступило 32 заявки из всех муниципалитетов региона. Состав участников очного этапа конкурса определили после двух заочных испытаний — «Интернет-ресурс» и «Мастер-класс».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в финале педагоги пройдут три конкурсных испытания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

Очный этап состоится с 20 по 22 апреля. Церемония закрытия областного конкурса пройдет 23 апреля в центре культурного развития «Губернский».

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Пензе победителем конкурса «Учитель года» стала учитель английского и немецкого языков школы №36 Дарья Басова.

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