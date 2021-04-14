Токио, , 11:23 — REGNUM Старший аналитик компании Niko PartnersДаниэль Ахмад заявил, что мобильная игра Code Name: X от студии Perfect World — это спин-офф франшизы Persona. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 13 апреля.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1381995223715344384

Эту информацию он получил от представителей Perfect World, создателей игры. Однако связь между Code Name: X и Persona пока не была заявлена в официальных анонсах.

Напомним, что Code Name: X — это новая мобильная ролевая игра от китайской компании Perfect World. После выхода первого трейлера проекта многие геймеры отметили, что музыкой и визуальным стилем она очень напоминает серию Persona.

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