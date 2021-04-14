Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Компания Pfizer не нашла доказательств того, что введение вакцины от коронавируса, разработанной вместе с BioNTech, может вызвать тромбоэмболические осложнения. Такое заявление американская фармацевтическая компания опубликовала в Twitter.

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В компании отметили, что распространили по всему миру более 200 млн доз своего препарата BNT162b2 и провели широкую оценку показателей его безопасности. Эти данные не дают оснований для заключения о том, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без неё — это риск, связанный с использованием вакцины.

В Pfizer добавили, что проанализировали информацию обо всех побочных эффектах вакцины, поступившую до 27 марта текущего года. Заявление компании выпущено на фоне приостановки использования вакцины Johnson & Johnson после нескольких случаев тромбозов у пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее санитарные регуляторы США рекомендовали приостановить использование антикоронавирусной вакцины Janssen от компании Johnson & Johnson из-за случаев образования тромбов.

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