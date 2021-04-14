Москва, , 11:22 — REGNUM Регионы России должны развивать научные отрасли, являющиеся для них наиболее перспективными. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В каждом субъекте есть территориальные особенности, традиционные отрасли. Каждый регион должен найти своё место в технологическом росте РФ и развивать отрасли, которые являются для него наиболее перспективными. Здесь придёт на помощь «цифра». Исторически сформировались передовые научные регионы, в основном в центре страны, и там — высокая концентрация исследовательских кадров, инфраструктуры», — сказал Чернышенко.

По его словам, это, с одной стороны, «нормальное явление», однако у каждого региона есть своя потребность включения в технологическую цепочку: «Должен быть доступ к научным данным и оборудованию, а также к результатам исследований. Для этого будет работать суперкомпьютерная сеть нового поколения, которая даёт возможность делать вычисления. То есть, не нужно создавать свои ЦОДы».

Чернышенко подчеркнул, что приоритет правительства в сфере науке — «кратное увеличение эффективности на каждый вложенный рубль»: «Нужна концентрация в направлении прорыва».