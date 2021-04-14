Москва, , 11:22 — REGNUM За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 399 человек. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

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«Зафиксировано 399 летальных исходов», — рассказали в штабе. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции зарегистрировано 104 тысячи смертей.

За сутки выздоровели 9447 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан признал, что количество бедных в столице Индонезии увеличилось за время пандемии коронавируса.