Тюмень, , 11:22 — REGNUM На юге Тюменской области нашли раннее не замеченных в регионе богомолов, саранчу перелётную и кузнечика — пластинокрыла обыкновенного. Об этом сообщается на сайте Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

Подобные находки учёных «демонстрируют недостаточную изученность этой группы в области, расширение ареалов в северном направлении ряда видов, главной причиной которого является глобальное потепление климата», отметила научный сотрудник группы экологии живых организмов отдела экологических исследований Елена Сергеева.

Отметим, что саранча перелётная — опасный вредитель сельскохозяйственных культур. И её появление в Тюменской области не может не вызывать тревогу.