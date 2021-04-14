Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 239 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 апреля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 43 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (100) и Азовском районе (семь). 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,6% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 84 195 человек. Выписаны с выздоровлением 75 494 пациента.

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