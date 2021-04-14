Новосибирск, 14 апреля 2021, 11:21 — REGNUM В состав нового зелёного совета Новосибирска вошли архитекторы, представители декоративных питомников, ботаники, экологи, фитопатологи, озеленители, флористы и дизайнеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Зелёный совет создан при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Напомним, что в департаменте в 2020 году было создано управление по благоустройству общественных пространств.
«Есть необходимость в совещательном органе, который будет состоять исключительно из профессионалов в области озеленения и ландшафтной архитектуры. Его рекомендации, предложения будут влиять на принятие решений при проведении каких-либо работ, он будет анализировать существующие нормативно-правовые акты и необходимость подготовки документов муниципального уровня, связанных с охраной и содержанием зеленых насаждений, с комплексным благоустройством», — отметила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств города Мария Смирнова.
Список участников нового совета будет утвержден приказом департамента культуры, спорта и молодежной политики.