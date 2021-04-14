Новосибирск, , 11:21 — REGNUM В состав нового зелёного совета Новосибирска вошли архитекторы, представители декоративных питомников, ботаники, экологи, фитопатологи, озеленители, флористы и дизайнеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Зелёный совет создан при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

Напомним, что в департаменте в 2020 году было создано управление по благоустройству общественных пространств.

«Есть необходимость в совещательном органе, который будет состоять исключительно из профессионалов в области озеленения и ландшафтной архитектуры. Его рекомендации, предложения будут влиять на принятие решений при проведении каких-либо работ, он будет анализировать существующие нормативно-правовые акты и необходимость подготовки документов муниципального уровня, связанных с охраной и содержанием зеленых насаждений, с комплексным благоустройством», — отметила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств города Мария Смирнова.

Список участников нового совета будет утвержден приказом департамента культуры, спорта и молодежной политики.