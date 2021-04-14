Москва, 14 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Законопроект о сохранении минимального дохода должника предполагает серьезную защиту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, который предоставляет право гражданину РФ обратиться с заявлением в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.

Однако инициатива предполагает адресный подход.

«Мы считаем, что эта гарантия не может автоматически распространяться на преступника, который по суду должен возмещать ущерб потерпевшим, на тех, кто злостно уклоняется от уплаты алиментов, на тех, кто отказывается возместить ущерб семье в связи с потерей кормильца и в подобных случаях. Мы считаем, что в данных случаях автоматическая гарантия наступать не должна, решение о том, сохранять данным лицам какие-либо средства на счету для существования или нет, будет принимать суд», — сообщил Исаев.

Во всех остальных случаях для добросовестных граждан законопроект создает серьезную защиту, подчеркнул парламентарий.