Донецк, , 11:23 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 97 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 13 апреля проведено 248 исследований, из них выявлено 56 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 30 732.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2356.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 22 597 человек, еще 5779 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 69 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.