Уфа, , 11:29 — REGNUM Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», тем самым он планирует включиться в предвыборную гонку за место в Госдуме РФ. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского отделения этой партии.

«Участие в предварительном голосовании поможет понять мне уровень доверия жителей. Я хорошо знаю республику — проехал не одну тысячу километров по дорогам Башкортостана. Если население мне доверит и проголосует, то я намерен продолжить борьбу за место в Госдуме», — передает пресс-служба партии слова Гильмутдинова.

Сообщается, что по 15 мая текущего года проходят онлайн-дебаты, а предварительное голосование пройдет в электронной форме с 24 по 30 мая через портал Госуслуг.

Результаты планируют объявить 1 июня текущего года.