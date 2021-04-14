Уфа, 14 апреля 2021, 11:29 — REGNUM Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России», тем самым он планирует включиться в предвыборную гонку за место в Госдуме РФ. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба республиканского отделения этой партии.
Сообщается, что по 15 мая текущего года проходят онлайн-дебаты, а предварительное голосование пройдет в электронной форме с 24 по 30 мая через портал Госуслуг.
Результаты планируют объявить 1 июня текущего года.