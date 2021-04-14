Москва, , 11:19 — REGNUM В России появится Национальная инновационная система, состоящая из четырёх элементов. Об этом в ходе «Правительственного часа» в Совфеде заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Для достижения прорывов разработана Национальная инновационная система. Она состоит из четырёх блоков. Первый элемент — это наука. Научные организации, университеты, исследователи. Наука является заказчиком системы высшего образования. Достижения научных организаций являются прототипами, которые затем внедряются в бизнес, а затем превращаются в благо. Коммерциализация — двигатель инициатив. Бизнес является заказчиком, и разработки в институтах развития и компаниях должны масштабироваться в реальный бизнес. Второй элемент — бизнес. Третий элемент — это кадры. Мы не перестаём учиться на всех этапах, и всё это пронизано «цифрой», которая и является четвёртым элементом», — сказал Чернышенко.

По его словам, все эти элементы развиваются в регионах, и именно партнёрство с регионами является залогом синергетического эффекта.