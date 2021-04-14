Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Суд в американском штате Техас разрешил сотрудникам ФБР заняться очисткой от вирусов сотен серверов, работающих на специальном программном обеспечении компании Microsoft, сообщает 13 апреля The Hill.

Министерство юстиции объявило об операции 13 апреля, заявив, что в рамках своей работы ФБР будет «копировать и удалять» так называемые веб-оболочки, или «фрагменты кода или сценарии, обеспечивающие удаленное администрирование».

Действия Министерства юстиции были предприняты после того, как в марте стало известно, что хакерская группа, поддерживаемая правительством Китая, использовала недостатки безопасности в почтовом приложении Microsoft. Другие хакерские группы пытались проникнуть в программу после того, как стало известно об этой уязвимости.

В ведомстве отметили, что ФБР вмешалось в связи с тем, что не все владельцы зараженных систем смогли удалить веб-оболочки.

«Сегодняшнее санкционированное судом удаление вредоносных веб-оболочек демонстрирует стремление министерства пресечь хакерскую деятельность с использованием всех наших юридических инструментов, а не только судебного преследования», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора отдела национальной безопасности Министерства юстиции Джона Демерс.

Министерство юстиции заявило, что ФБР попытается «уведомить о санкционированной судом операции всех владельцев или операторов компьютеров, с которых было удалено веб-оболочка хакерской группы». По словам официальных лиц, ФБР планировало направить электронным письмам физическим лицам или поставщикам интернет-услуг уведомление о подобных действиях.