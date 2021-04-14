Москва, , 11:18 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния позволят РФ возродить утерянные когда-то производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил депутат Госсовета Татарии («Партия Роста»), генеральный директор группы компаний Олег Коробченко. По его мнению, для восстановления экономики РФ просто необходимо активно тратить средства ФНБ.

«Если из Фонда выделить по 7 млрд рублей на открытие 100 заводов в каждом регионе страны по программе госсубсидирования до 70%, то в ближайшие годы мы получим 8,5 тысяч заводов и взрывной рост экономики, — сказал Коробченко. — Это будут великолепные условия для того, чтобы предприниматели пришли в сельские, районные технопарки со своими инвестициями. Средства ФНБ позволят возродить и утерянные когда-то производства, но еще обладающие потенциалом в виде сырья и спроса».

Однако, как пояснил Коробченко, если заниматься экономикой от слова «экономить», повышать налоги, то бизнес снова уйдет в тень, и никакого развития не получится.

«Экономика никогда не росла за счет обязательных сборов, платежей — ей нужны вложения», — сказал Коробченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, размер ФНБ в 2021 году может вырасти на 2 трлн рублей.

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