Якутск, 15 апреля, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Экономическое влияние пандемии не обошло и компанию АЛРОСА. О том, как складываются отношения компании и республики Якутия на этом неблагоприятном фоне, рассказал ИА REGNUM глава республики Айсен Николаев.

Ptukhina Natasha Обогатительная фабрика в Нюрбе, Накынское рудное поле, Якутия

С середины 2020 года объемы добычи и выручки АЛРОСА снизились по сравнению с 2019 годом: пандемия и карантины привели к падению спроса на мировом рынке. Однако уже с четвертого квартала 2020 года ситуация начала выравниваться.

«Значительную поддержку мы получили со стороны государства, которое приняло решение о возможности выкупа алмазного сырья в Гохран России, — рассказывает Айсен Николаев. — Пусть компания не воспользовалась этой опцией, но это решение, во-первых, было хорошей подстраховкой, а во-вторых, дало рынку правильный сигнал о том, что АЛРОСА останется стабильной и устойчивой».

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Айсен Николаев: мы начинаем возвращать жизнь в Арктику».