Киев, , 11:20 — REGNUM Украине важно, чтобы Россия и США поддерживали диалог. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 14 апреля журналисту информационного агентства «Укринформ».

"Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», — сказал он.

Кислица отметил, что президент США Джозеф Байден не готов принять в Вашингтоне президента России Владимира Путина, поэтому их встреча может состояться «на нейтральной территории».

«В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по её содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», — добавил украинский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президенты России и США поговорили по телефону и обсудили как состояние российско-американских отношений, так и обстановку в мире. Байден предложил Путину встретиться «в обозримой перспективе».

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