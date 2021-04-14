Киев, 14 апреля 2021, 11:20 — REGNUM Украине важно, чтобы Россия и США поддерживали диалог. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 14 апреля журналисту информационного агентства «Укринформ».
Кислица отметил, что президент США Джозеф Байден не готов принять в Вашингтоне президента России Владимира Путина, поэтому их встреча может состояться «на нейтральной территории».
Как передавало ИА REGNUM, ранее президенты России и США поговорили по телефону и обсудили как состояние российско-американских отношений, так и обстановку в мире. Байден предложил Путину встретиться «в обозримой перспективе».
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