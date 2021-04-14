Москва, , 11:17 — REGNUM Лидер общественного движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая предложила возродить звание «Мать-героиня». Об этом она написала в своем телегра-канале. Закрепить почетное звание предполагается в законе о многодетных.

Как полагает Буцкая, звание «Мать — героиня» должно стать высшей степенью социального отличия многодетной женщины. Его необходимо вернуть в первоначальном значении — выше всех других званий и наград. «Многодетные родители должны быть героями», — заявила председатель «Совета матерей России».

Напомним, что первая в отечественной истории государственная награда для многодетных матерей появилась в разгар Великой Отечественной войны. Государство тогда хотело отметить многодетных матерей, сыновья которых погибли на фронте, и стимулировать рождаемость. Последнее присвоение звания «Мать-героиня» состоялось в 1991 году, после чего государство на многие годы отстранилось от демографических проблем.

Сегодня для России решение демографического вопроса становится одной из приоритетных. Однако, как считает Татьяна Буцкая, за три десятилетия в стране так и не был принят закон о многодетных семьях, в котором были бы учтены все необходимые меры государственной поддержки. Между тем в прошлом году жителей России стало на 688 тысяч меньше. «Эксперты говорят о разных вариантах развития событий. По негативном сценарию, к 2036 году нас станет на 10 млн меньше. Меньше на половину Москвы!», — указала лидер «Совета матерей».

При этом Татьяна Буцкая считает необходимым значительно расширить льготы для многодетных родителей. Так, например, все декретные отпуска должны учитываться в трудовом стаже, а сам оплачиваемый отпуск продлен с полуторагодовалого до трехлетнего возраста ребенка. Надо сделать доступнее образование — увеличить количество бюджетных мест в вузах для детей из многодетных семей. «Мы должны разработать программу по обеспечению жильем семей с детьми. При втором ребенке списывать 30% суммы ипотечного кредита, при рождении третеьего — 60%, при с появлением четвертого — компенсировать все выплаты по ипотеке», — считает Татьяна Буцкая.

Кроме того, по ее словам, материнский капитал должен расти с каждым ребенком в семье. За второго ребенка должна быть не доплата, а полноценная выплата, как и за первого. А за третьего и каждого последующего ребенка — по 1 млн рублей. «Конечно, детей не надо мерить деньгами, но задача государства — оказать реальную помощь многодетным и тем, кто планирует ими стать», — подчеркнула председатель общественной организации.

Также в законе, по мнению Татьяны Буцкой, следует предусмотреть помощь многодетным семьям в приобретении автомобиля. «Надежный семейный автомобиль — не роскошь, а безопасность детей. Три детских кресла не поместятся в обычную машину. У нас чиновники самого высокого ранга ездят на отечественном «Аурусе». Было бы символично поручить создателям этого автомобиля — институту «НАМИ» разработать семейный автомобиль. Не такой дорогой, но самый безопасный и комфортный. И при рождении четвертого ребенка дарить машину как олимпийским чемпионам сегодня дарим дорогие автомобили», — сказала она.

Принятие закона, регулирующего правоотношения, связанные с многодетными ячейками общества и их обеспечением, давно назревшая необходимость, уверена Татьяна Буцкая. «Закон даст уверенность в завтрашнем дне не только многодетной семье, но и той, которая сегодня еще только планирует рождение первого ребенка. Они же могут планировать родить не одного, не двух, а как минимум трех-четырех, когда поймут, что их квартирные, финансовый вопросы, проблемы образования детей, трудового стажа, достойной пенсии, будут решены. Ради этого, ради нашего будущего, ради того, чтобы тот коэффициент рождаемости, который сейчас стоит в нацпроекте — 1,7, стал как минимум — 3, требуется принять закон», — подчеркнула глава «Союза матерей».

«Закон о многодетных — это уверенность в завтрашнем дне для той семьи, которая сегодня планирует рождение даже еще первого ребенка. Но они будут планировать родить не одного, не двух, а как минимум трех-четырех, потому что поймут, что, когда станут многодетными, у них будут решены квартирный и финансовый вопросы, не придется бесконечно собирать справки, у многодетной матери будет трудовой стаж и достойная пенсия, у детей — уверенность в получении высшего образования. Я считаю, что ради этого, ради нашего будущего, ради того, чтобы тот коэффициент рождаемости, который сейчас стоит в нацпроекте — 1,7, чтобы он стал как минимум 3», — заявила Татьяна Буцкая.

С целью улучшения демографической ситуации государство активно использует политику поддержки семей. Принятие мер, направленных на рост рождаемости, влечет за собой реальную заинтересованность граждан. Регулирование правовой сферы больших ячеек общества осуществляет закон о многодетных семьях,

Документ обсуждается на различных правовых уровнях и существует в виде законопроекта. Закон реализует главные аспекты сферы многодетности, закрепленные Конституцией, вышеприведенным указом президента, Семейным и Гражданским кодексами и иными актами органов государственной власти. Целью проводимой работы станет создание единого акта, регулирующего правоотношения, связанные с многодетными ячейками общества и их обеспечением.