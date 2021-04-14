Озинский район, , 11:28 — REGNUM В поселке Озинский Саратовской области 14 апреля произошел пожар кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Лесная, 1. Сообщение о возгорании поступило в 08:15 (мск).

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Площадь, охваченная огнем, составила 600 кв. метров.

Губернатор области Валерий Радаев взял ситуацию в Озинках под личный контроль и дал соответствующие поручения председателю регионального правительства Роману Бусаргину. Вице-премьеру предстоит принять меры по выяснению причин пожара в многоэтажном жилом доме и оказать необходимую помощь пострадавшим.

Главе Озинского района Антонине Галяшкиной поручено встретиться с жильцами дома и подготовить предложения по восстановлению кровли.

ИА REGNUM напоминает, 13 апреля шесть жилых домов, а также шесть нежилых строений горели в Воронежской области в районе села Мечетка Бобровского района.

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