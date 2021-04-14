Махачкала, , 11:16 — REGNUM В Дагестане назначен новый руководитель министерства по туризму и народным художественным промыслам. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Эмин Мерданов. Указ о его назначении подписал 13 апреля врио главы Дагестана Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Ранее Мерданов работал первым заместителем министра по туризму и народным художественным промыслам. Новый министр — уроженец Дагестана, ему 29 лет. Окончив МГУ имени М. Ломоносова, он работал в Москве, в том числе в инспекции федеральной налоговой службы №5, в ОАО «Научно Производственный Центр «Электронное приборостроение», в Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

С сентября 2020 года Мерданов трудится в минтуризме Республики Дагестан.

Напомним, ранее был уволен с должности главы минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов. Его арестовали как фигуранта уголовного дела о хищении 620 млн рублей в бытность руководства им министерством труда республики.

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