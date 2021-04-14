Берлин, , 11:18 — REGNUM Россия якобы пытается устроить провокацию на своей границе с Украиной. Об этом 14 апреля заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ARD.

«Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы спровоцировать реакцию, и мы вместе с Украиной не хотим участвовать в этой игре», — сказала она.

При этом Крамп-Карренбауэр добавила, что она надеется на то, что дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе не произойдет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР и шесть раз обстреляли территорию ДНР.