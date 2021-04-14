Пекин, , 11:16 — REGNUM Специалисты китайского автопроизводителя GAC Motor выполнили дизайн рестайлингового электрического седана Aion S в едином стиле с моделью Aion Y. Об этом сообщается на сайте Drive.

Недавно GAC в КНР запатентовал рестайлинговый Aion S. Автомобиль получил более мощный электромотор. Если раньше его производительность равнялась 135 кВт (184 л. с., 300 Н•м), то теперь она подросла до 150 кВт (204 л. с.).

Лицевая часть модели полностья новая, а на корме появились новый бампер и фонари. Дверные ручки у машины теперь выдвижные. Кроме того, спереди логотип стал меньше, а сзади он был заменён надписью Aion.

Внутри автомобиля установлен дисплей на 14,6 дюйма.

Какой будет запас хода у автомобиля пока не сообщается. У актуальной версии Aion S дальность хода варьируется от 460 до 510 км, а модель Aion Y может проехать на одной зарядке 410−600 км.

Ожидается, что новинка будет оснащена трёхкомпонентным аккумулятором увеличенной ёмкости.

Ранее в сети были обнародованы фотографии большого 190-сильного кроссовера GAC GS8 нового поколения. В китайской компании его позиционируют как потенциального конкурента Toyota Land Cruiser Prado. При этом новый GS8 будет больше Land Cruiser Prado.

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