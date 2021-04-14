Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Энтузиаст с ником RichMenace 94 создал свою собственную игру о приключениях ежа Соника в Dreams. Об этом сообщило издание Kotaku.

В Сети появилась запись прохождения этой игры с консоли PlayStation 5. Как отмечают многие пользователи в комментариях, это — «одна из самых впечатляющий работ, созданных на базе Dreams».

ИА REGNUM напоминает, что Dreams — игра-песочница, позволяющая геймерам создавать различный контент. С её помощью можно разрабатывать собственные видеоигры, писать музыку, снимать видео и делать различные изображения.

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