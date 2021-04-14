Севастополь, , 11:15 — REGNUM Военные корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы по итогам зимнего период обучения. Об этом 14 апреля сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Корабли проведут одиночные и совместные стрельбы, отработают преодоление минных заграждений. В учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушную оборону Черноморского флота.

В море вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний волчок», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец» и большие десантные корабли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Черном море прошли совместные учения кораблей второй постоянной морской группировки НАТО и суда береговой пограничной полиции МВД Грузии.