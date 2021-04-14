Москва, , 11:15 — REGNUM За последние сутки в России выявили 8326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения выявили в 84 регионах РФ. Лидерами по-прежнему остаются Москва (1837), Санкт-Петербург (712), Подмосковье (568), а также Ростовская и Нижегородская области.

Всего в России выявили с начала пандемии 4 666 209 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерли от ковида 399 пациентов, выздоровели 9447 человек.