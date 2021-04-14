В России выявили коронавирус ещё у 8326 человек
Москва, 14 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8326 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Александр Куликов ИА REGNUM
Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса
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Новые случаи заражения выявили в 84 регионах РФ. Лидерами по-прежнему остаются Москва (1837), Санкт-Петербург (712), Подмосковье (568), а также Ростовская и Нижегородская области.
Всего в России выявили с начала пандемии 4 666 209 случаев заражения коронавирусом.
За сутки умерли от ковида 399 пациентов, выздоровели 9447 человек.