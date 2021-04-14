Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM Ростовчане, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара в районе Театрального спуска в августе 2017 года, спустя четыре года получат компенсации. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Погорельцы Театрального спуска получат компенсацию за своё жильё. На это требуется свыше 60 млн рублей. По решению губернатора Василия Голубева из областного бюджета выделен 41 млн рублей, из городской казны — 22,8 млн рублей», — уточнил градоначальник.

По его словам, 29 квартир, расположенные в шести многоквартирных домах, город выкупит у собственников по рыночной стоимости. Независимая оценка проведена.

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11-летний мальчик из Ростова-на-Дону обратился за помощью к Путину

ИА REGNUM сообщало, что 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону был введён режим ЧС из-за пожара в жилом квартале в районе Театрального спуска. Пострадали десятки строений. В огне погиб пожилой мужчина, пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сгоревшая территория выделена в зону общественно-культурного назначения.

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