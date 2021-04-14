Воронеж, , 11:15 — REGNUM Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям Воронежа в 2020 году выросла на 7,3% и достигла 45 тыс. рублей. Данные привёл в отчёте перед депутатами Воронежской городской думы мэр Воронежа Вадим Кстенин 14 апреля.

Глава города отметил, что в целом показатели экономического развития города в 2020 году оказались благоприятными на общероссийском фоне.

«В промышленном комплексе сохранилась положительная динамика, опережающая регион и РФ в целом. Промышленное производство по итогам 2020 года выросло почти на 17 процентов к уровню предыдущего года. Показатель ввода общей площади жилья показал хороший уровень — более 1,0 млн. квадратных метров, что позволило Воронежу по этому показателю по-прежнему находиться в числе стабильных лидеров среди городов-миллионников», — сказал Кстенин.

Сегодня, 14 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин выступил с отчетом о работе администрации города в 2020 году перед депутатами Воронежской городской думы.