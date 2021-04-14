Касли, Челябинская область, , 11:14 — REGNUM В селе Булзи Каслинского района Челябинской области в частном доме обнаружены трое погибших. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Среди них двое мужчин и женщина. Их тела нашли вечером 12 апреля. Следователи полагают, что их смерть наступила в результате употребления спиртосодержащей жидкости.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по факту производства или сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть троих человек. Обстоятельства, предшествующие произошедшему, устанавливаются.