Москва, , 11:14 — REGNUM На просмотр длительных фильмов или сериалов не хватает времени почти половине жителей России (44%). Есть свободное время на просмотр «длинного метра» у 45%, приводит данные ВЦИОМ.

Достаточно количества свободного времени для длительных просмотров у молодых людей в возрасте 18−24 лет (61%) и людей старше 60 лет (62%). Не хватает времени людям 25−34 лет (61%) и 35−44 лет (54%).

По мнению 51%, для современного темпа жизни больше подходит «короткий метр» — сериалы протяженностью 10−15 минут, видео на YouTube, в TikTok и др. Короткие ролики за последнее время начали смотреть 69%, чаще — в транспорте (21%), во время еды (19%) или дома (16%).

Телефонный опрос проведен 1 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самые любимые передачи на телевидении у жителей России — новости (67%) и художественные фильмы (65%).

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