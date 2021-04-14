Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии участниками программы «Земский фельдшер» станут акушерки и медицинские сёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления поддержан сегодня, 14 апреля, на заседании регионального правительства.

С учётом федеральных изменений в республике дополняют перечень категорий медицинских работников для предоставления единовременных компенсационных выплат по программе «Земский фельдшер». С 2021 года данные выплаты будут предоставлены также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

По словам министерства здравоохранения Владимира Степанова, это позволит «улучшить кадровую составляющую в сельской местности».

«С главами администраций муниципальных образований надо максимально поработать по привлечению студентов по этим направлениям. Прежде всего, студентов. Наша задача — максимально закрыть кадровую потребность на селе. Возможности расширяются и надо их реализовывать», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, медработникам, прибывшим на работу в сельскую местность (либо города с населением до 50 тыс. человек) по программе «Земский фельдшер», полагаются выплаты в размере 500 тыс. рублей, а тем, кто выбрал удаленные и труднодоступные территории, — 750 тыс. рублей. Напомним, врачи, переехавшие в село по программе «Земский доктор», получают по 1 млн рублей.

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