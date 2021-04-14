Красноярск, , 11:13 — REGNUM На Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2021) 14 апреля «Русал» заявил о подготовке к глобальной модернизации своих заводов.

По словам гендиректора компании Евгения Никитина, на четырёх заводах в Сибири, в том числе на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ), поменяют на новые более половины устаревших электролизеров.

«Мы приняли решение полностью изменить облик алюминиевой промышленности в России», — цитирует Никитина Ngs24.ru.

Работающие по старой технологии электролизеры заменят на современные на заводах в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке:

«Мы получим экологический эффект: в десять раз будут снижены выбросы по суммарным фторидам и в десять раз будет снижение по смолистым веществам, включая бензопирен».

Под каждый завод запланирована подготовка отдельного проекта. Не исключено, что часть заводских объектов снесут и построят новые. Сумма инвестиций и сроки модернизации будут известны после создания проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум «Экономика и пандемия: российский взгляд» пройдёт с 12 по 16 апреля. В мероприятиях КЭФ-2021 примут участие 260 экспертов из 30 стран.