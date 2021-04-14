Джакарта, , 11:12 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан признал, что количество бедных в столице Индонезии увеличилось за время пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

«В прошлом количество уязвимых людей было меньше, а в период пандемии оно значительно увеличилось», — заявил губернатор Джакарты.

Губернатор объяснил, что одна из главных задач, которую необходимо выполнить в 2021 и 2022 году, связана с завершением социальных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, Джакарта входит в список самых дорогих городов в мире по версии Julius Baer's Global Wealth and Lifestyle 2021.

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