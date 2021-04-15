Якутск, , 01:25 — REGNUM Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. О перспективах, которые открываются для Якутии, рассказал ИА REGNUM глава республики Айсен Николаев.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в поездке по арктическим улусам Республики Саха (Якутия) Ysia.ru

Несмотря на то, что в последние десятилетия прилагались серьезные усилия по развитию транспортной инфраструктуры, отсутствие Ленского моста не позволяет ей заработать на всю мощь. Поэтому не только одна Якутия, но и весь северо-восток России увидит огромные выгоды от Ленского моста. Это и позволит связать три федеральные и пять региональных автодорог, и повысит интенсивность грузоперевозок и пассажиропотока на федеральных дорогах «Вилюй», «Лена», «Колыма», и сократит минимум на тысячу километров путь для грузового транспорта из Новосибирска, Красноярска, других сибирских городов.

«Повысится транспортная доступность республики, будет обеспечено круглогодичное обеспечение жителей, снизятся затраты бюджета на «северный завоз» на 4,1 млрд рублей в год, — объясняет Айсен Николаев. — Появятся новые возможности для представителей бизнеса, которые также значительно сократят затраты, что повлечет за собой снижение цен. Получат развитие новые проекты в западной Якутии. Сегодня они тормозятся из-за отсутствия нормальной круглогодичной транспортной инфраструктуры».

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