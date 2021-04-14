Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после гибели работника завода гипсовых изделий в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошёл 3 апреля 2021 года в производственном помещении на улице Маневровой в Екатеринбурге. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии СК, на работника обрушились гипсовые вяжущие материалы. Человек скончался на месте. «Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, анализируется документация о проводившихся на предприятии работах», — уточнили в СК.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, по имеющимся сведениям, ЧП произошло в результате несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заводе «Форэс» в Асбесте (Свердловская область) подтвердили смерть работника из-за инцидента на предприятии.

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