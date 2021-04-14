Москва, , 11:16 — REGNUM В рамках программы «Индустриальные кварталы» в Москве планируется застроить около 2 тыс. гектаров бывших промышленных зон. Об этом 14 апреля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить про программу, то на сегодняшний момент мы понимаем, что речь идет о порядка 2 тыс. гектаров», — заявил вице-мэр.

По его словам, на этой территории планируется построить свыше 35 млн объектов недвижимости. Из них 11 млн — это промышленные объекты, порядка 13 млн — это офисные, социально-культурные и бытовые объекты, оставшаяся часть — жилье.

«Все это позволит нам создать около 500 тыс. рабочих мест и комфортную городскую среду», — подчеркнул Ефимов.

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