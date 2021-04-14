Москва, , 11:08 — REGNUM Китай пытается занять ниши на мировом рынке, которые были оставлены его ослабевшими конкурентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал новость о почти 40-процентном росте внешнего товарооборота Китая за январь-март 2021 года.

«В условиях пандемии 2020 года экономика Китая не испытала спада, а только значительное замедление, — призвал не забывать политолог. — Теперь в этой стране происходит бурный восстановительный рост. Одновременно растет китайская торговая экспансия: Китай не только удовлетворяет отложенный спрос на свои товары, но и пытается заполнить ниши, оставленные просевшими конкурентами. Пока они не опомнились. К следующему году конкуренция восстановится, и китайская экспансия притормозит».

При этом, как пояснил Станкевич, естественно, что у Пекина возрос спрос на энергоносители.

«Газпром в марте увеличил поставки газа по ГТС «Сила Сибири» в три раза (к марту прошлого года). В целом поставки 2021 года удвоятся к прошлому году. В прошлом году саудиты обошли РФ, продав Китаю около 85 млн тонн нефти. В 2021 году у нефтяников России есть все шансы вернуть себе первенство», — добавил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, КНР успешно справляется с кризисом пассажирских авиаперевозок.

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