Москва, , 11:08 — REGNUM Госпредприятие определилось с подрядчиком, который оснастит Московский метрополитен оборудованием «для воспроизведения и управления контентом для информирования пассажиров об инициативах и дополнительных сервисах». Речь идёт о почти 250 цифровых дисплеях с антивандальными корпусами и видеокамерами, передаёт ИА REGNUM.

По условиям контракта победитель должен передать 246 единиц оборудования, которое состоит из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями, вычислительными модулями и видеокамерами к каждому дисплею. Оборудование установят на платформах, в вестибюлях и в зонах попутного обслуживания пассажиров метрополитена. Также у оборудования предусмотрены системы формирования контента и системы мониторинга.

Поставить оборудование должны в течение 270 дней с момента заключения контракта. На тендер была подана единственная заявка — от АО «Максимателеком», которому и предложено заключить контракт.

«По результатам рассмотрения единственной заявки согласно ч. 16 ст. 66 закона № 44-ФЗ признать аукцион несостоявшимся. На основании п. 4 ч. 1 ст.71 заключить контракт с акционерным обществом «Максимателеком», в связи с признанием заявки соответствующей требованиям закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе», — отмечается в протоколе.

Цена контракт, скорее всего, будет на уровне максимальной для данного тендера — 790 373 803 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в ноябре 2004 года. Директор — Борис Вольпе. На сайте компании уточняется, что она первой в мире построила и запустила бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi. В 2013 году такая сеть была установлена в подвижном составе метрополитена Москвы. На конец марта 2021 года основными акционерами АО являлись кипрская фирма «Джеромелл трейд лимитед» — 50,97%, ООО «СмартМолл» — 23,75% и ООО «Тетис кэпитал» — 25,27%.

Напомним, ранее планы по закупке оборудования в метро вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Горожане переживали, что камеры, которые планируется установить в метро, приведут к утечке личных данных. Тогда ГУП официально сообщило, что видеокамеры не предназначены для поиска и распознавания конкретных людей. Известно, что в целом планируется закупить 316 экранов для 85 станций метро. Общая сумма расходов заявлялась в районе 930 млн рублей.