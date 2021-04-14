Тегеран, , 11:14 — REGNUM Иран является достаточно сильной страной для того, что проводить переговоры с США. Об этом 14 апреля заявил иранский президент Хасан Рухани, его выступление транслировало государственное телевидение страны.

«Нам говорят: знаете, кто перед вами, — США! Ну и что, что США? Мы достаточно сильные, чтобы вести переговоры с США», — сказал он.

Кроме того, президент Ирана напомнил, что Тегеран уже вел переговоры с США по ядерной сделке и добавил, что после этого иранские власти «показали Вашингтону его место».

При этом Рухани призвал не бояться переговоров.

«Некоторые (силы в Иране) боятся переговоров в Вене (по ядерной сделке — ред.) и так переживают, что они скоро закончатся, санкции будут сняты, и вы столкнетесь с проблемами на выборах (президента страны)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран будет осуществлять обогащение урана до 60% в мирных целях и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).