Сан-Франциско, США, , 11:07 — REGNUM Для экшен-игры Power Rangers: Battle for the Grid выйдет дополнение-кроссовер с франшизой Street Fighter. Его трейлер был опубликован 13 апреля на YouTube-канале издания IGN.

В дополнении герои Street Fighter Рю и Чун-Ли превратятся в могучих рейнджеров: багрового ястреба и синего феникса. Приобрести его можно будет уже 25 мая 2021 года.

Напомним, Battle for the Grid — это игра-файтинг по мотивам популярной медиафраншизы «Могучие рейнджеры». Её релиз состоялся в 2019 году.

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