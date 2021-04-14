Чита, , 11:07 — REGNUM Власти Забайкальского края в рамках государственной поддержки, направленной на недопущение повышения цен на социально значимые продукты питания профинансировали расходы на компенсацию части затрат по реализации хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом 14 апреля сообщил первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер.

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«В апреле сумма поддержки составила 657 тысяч рублей. Это позволило возместить затраты за произведенную и реализованную продукцию в объеме 328 тонн шести предприятиям хлебопекарной промышленности», — уточнил Андрей Кефер.

По его словам, хлебопекам Забайкалья в общей сложности предстоит выплатить 8,6 миллиона рублей. Кроме того, субсидия мукомолам на закупку продовольственной пшеницы составит 6,5 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья с января 2021 года ведут работу работу собственниками продовольственных торговых сетей. В целях преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, она направлена на то, чтобы не допустить существенного роста цен на продовольствие.

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