Якутск, , 11:23 — REGNUM Власти Якутии, в рамках республиканской госпрограммы «Обеспечение качественным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020−2024 годы», в 2021 намерены сдать в эксплуатацию 18 котельных в сёлах, в том числе на арктических территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Запланирован ввод котельных в 14 районах: Абыйский, Амгинский, Анабарский, Верхнеколымский, Вилюйский, Горный, Намский, Оленекский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинском районах. На реализацию программы предусмотрено 25 млн рублей.

В 2020 году также 14 населенным пунктам республики выделено 35 млн рублей, автономным теплоснабжением были обеспечены 244 индивидуальных жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии построено более 2700 км магистральных газопроводов (МГ) и около 5000 км распределительных сетей. 104 сельских поселения газифицированы в 10 муниципальных районах. Газ поступает к 626 объектам социальной инфраструктуры.