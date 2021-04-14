Уфа, , 11:10 — REGNUM В Башкирии объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Ишимбайского района. Соответствующее решение совета этого муниципального образования 13 апреля опубликовано на сайте данного муниципалитета.

В документе указано, что прием документов на эту должность осуществляется по 20 апреля включительно в рабочее время. При этом заседание комиссии, на которой будет решаться вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе, пройдет 27 апреля. Конкурс на замещение должности главы администрации Ишимбайского района состоится в 14:00 часов 6 мая.

В настоящее время администрацию этого района возглавляет Азамат Абдрахманов. По сообщению некоторых СМИ, его контракт истек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2020 года экоактивисты потребовали отставки главы Ишимбайского района в связи с ситуацией, сложившейся вокруг шихана Куштау. Тогда же глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в этих условиях главу муниципалитета «на растерзание не отдаст».