Москва, , 11:02 — REGNUM Задержанный по подозрению в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, признал вину. Об этом 14 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, подозреваемый Матлаб Султанов в ходе допроса признался в убийстве Гейдарова. В качестве мотива преступления он назвал личный конфликт с жертвой.

Как уточняет «Пятый канал», задержанный рассказал во время допроса, что Али Гейдаров «ругал» его по телефону.

Ранее стало известно о задержании предполагаемого убийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в одном из фитнес-клубов на северо-западе Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова.

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