Сеул, , 11:07 — REGNUM В 2020 году объём официальной помощи в целях развития (ОПР) Южной Кореи развивающимся странам составил $2,25 млрд, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Asia Business Daily со ссылкой на данные Комитета содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По мнению экспертов, объём помощи снизился в связи с пандемией коронавируса.

Среди 29 стран-участниц Южная Корея занимает 16-е место по объёму помощи в целях развития, что на одну ступень ниже, чем в 2019 году.

Между тем, общий объем ОПР государств-членов Комитета в 2020 году составил $161,2 млрд. Известно, что самый большой объём помощи выделили США, за которыми следует Германия.

Созданный в 1961 году Комитет содействия развитию проводит работу по поощрению взаимопомощи с целью создания крепкой системы международного сотрудничества.

Напомним, что Южная Корея присоединилась к Комитету в 2010 году.

Официальная помощь в целях развития (ОПР) — один из видов иностранной помощи, один из основных инструментов предоставления помощи развивающимся странам международной политики содействия развитию.