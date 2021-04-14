Улан-Удэ, , 11:02 — REGNUM В Бурятии завершился процесс по уголовному делу об убийстве 74-летней женщины, сопряжённому с разбоем. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, дело рассматривала коллегия из трех судей Верховного суда республики.

По данным следствия, 34-летний местный житель ранее подрабатывал у пожилой семейной пары в Улан-Удэ. В феврале 2020 года он решил похитить у них инструмент, который заметил во время колки дров. Он проник в ограду частного дома, однако в этот момент во двор зашла хозяйка.

«Злоумышленник совершил на женщину нападение, нанеся удары по голове неустановленным предметом, после чего проник в дом и похитил ценности. От полученных повреждений пенсионерка, 1946 года рождения, в тот же день скончалась в больнице», — отметили в прокуратуре.

После задержания мужчина признал вину, но позже заявил, что показания были даны им под давлением правоохранителей. По его словам, мешок с вещами, с которыми их видела соседка убитой женщины, он нашёл на улице.

Тем не менее, судьи признали вину мужчины доказанной. С учётом особо опасного рецидива преступления, убийцу приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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