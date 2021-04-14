Киев, , 11:03 — REGNUM ВСУ провели военные учения на юге Украины, недалеко от российско-украинской границы в районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединённых сил (ОС) ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

По легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты попыталось прорвать линию украинской обороны.

«Во время разведки были определены главные огневые силы противника. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию», — процитировали в пресс-службе слова командующего ОС ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Военный чиновник также рассказал, что танковые и артиллерийские подразделения регулярно тренируются в условиях, приближенных к боевым, однако каждый раз меняются цели, тактический фон, предоставляются новые вводные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) внезапно объявила о проведении учений на границе между Украиной и российским Крымом.

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