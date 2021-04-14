Афины , , 10:59 — REGNUM Женщинам в возрасте до 40 лет не следует принимать вакцину против коронавируса Johnson & Johnson. Об этом заявила профессор медицинского факультета Афинского университета им. Каподистрии Афина Лину, сообщает РИА Новости.

По её мнению, комитет по вакцинации в Греции должен пересмотреть применение этой вакцины. Необходимо учитывать пол и возраст вакцинируемых, считает Лину.

«Поскольку это (тромбозы), похоже, связано с использованием противозачаточных таблеток», — сказала эпидемиолог. Она рекомендовала молодым женщинам принимать другие вакцины.

Напомним, вакцинация препаратом Johnson & Johnson в Греции начнется с 19 апреля. Ранее в страну было доставлено 33,6 тыс. доз этой вакцины.

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