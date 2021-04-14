Вашингтон, , 10:59 — REGNUM В случае прямой конфронтации с Россией Соединённые Штаты рискуют впасть в «грандиозный стратегический кризис». Об этом заявил аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон в статье для журнала The National Interest.

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Он подчеркнул, что США может вступить в открытое противостояние с РФ, когда это «жизненно важно для страны». Однако, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины таковой не является.

«Это была огромная стратегическая ошибка — сохранять вопрос о членстве Украины в НАТО в течение стольких лет и перед лицом меняющихся геополитических настроений. Наши лидеры рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, который они, возможно, не смогут исправить», — отмечает автор публикации.

Лоусон уверен, что ошибка или неверное толкование намерений Москвы и Вашингтона «может привести к катастрофе». Эксперт считает, что этот конфликт может сделать США и его союзников «уязвимыми для Пекина».

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«Прежде всего, Россия — великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая может убить десятки миллионов американцев в короткие сроки. Это нужно осознать… Это не преувеличение», — сказал аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Россия должна оставаться одной из главных ядерных и космических держав мира.