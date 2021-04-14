Ереван, , 11:00 — REGNUM Основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который закреплен десятками договоров. Такое мнение 14 апреля высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления в армянском парламенте.

«Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», — сказал он.

Также глава армянского правительства уточнил, что в этом контексте для Еревана имеет практическое значение объединенная группировка войск и единая система ПВО двух стран.

«Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», — отметил Пашинян.

Кроме того, глава армянского правительства добавил, что в настоящее время Россия и Армения ведут обсуждение возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, и создание ее филиала в Сюникской области страны.

«Мы надеемся, и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывание экс-главы генштаба вооруженных сил (ВС) Армении Оника Гаспаряна о том, что он во время начала боевых действий в Нагорном Карабахе в конце сентября минувшего года рекомендовал премьер-министру страны остановить военные действия из-за возможности поражения, являются не соответствующими действительности.